Intesa-Ubi: Santander, logica industriale resta interessante

Santander in un aggiornamento su Intesa Sanpaolo che è raccomandata buy, resta positiva sull'ops relativa Ubi Banca. "Fondamentalmente, crediamo che la logica industriale rimanga valida, soprattutto considerando i venti contrari di Covid-19", viene sottolineato da Santander che ricorda come ieri l'Antitrust abbia indicato di non aver preso ancora una decisione sull'operazione. Santander che conferma il punta di vista già espresso un report di inizio marzo, ritiene che "la logica industriale, e di conseguenza le potenziali sinergie, rimangano interessanti".