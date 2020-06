ECONOMIA DOMESTICA

Imprese aperte per ferie

La proposta di Ravanelli, presidente Confindustria Piemonte: "Se tornano ordini e commesse non fermiamo la produzione ad agosto". Appello a istituzioni e sindacato: "È in gioco il futuro di tutti"

Fabbriche aperte anche ad agosto, se necessario. Le imprese piemontesi sono pronte agli straordinari per recuperare il tempo perduto durante il lockdown e chiedono che “tutte le parti coinvolte agiscano con unità d’intenti”. L’appello arriva da Fabio Ravanelli, presidente di Confindustria Piemonte ed è chiaro che i primi destinatari siano i sindacati. Certo, al momento ci si sta attrezzando per uno scenario solo ipotetico, per quanto ipotizzabile, con la ripresa dell’attività a pieno regime e ordini da smaltire per i fornitori. Chi si trovasse in questa condizione dovrebbe poter tenere aperto “contrariamente a quanto avviene in tempi più normali”. L’imperativo è “non fermare la produzione” contribuendo così a risollevare un’area – in particolare quella del Torinese – che rischia di patire più degli altri gli effetti della crisi.

Non tutti i settori sono ancora riusciti a ripartire e se i dati Istat parlano per il 2020 di una marcata contrazione del pil nazionale (pari almeno all’8,3%), l’estrema difficoltà dell’automotive rischia di penalizzare ulteriormente il Piemonte e il suo capoluogo. Secondo il recente rapporto Cerved, infatti, sarà proprio l’area metropolitana di Torino a pagare le conseguenze più alte per la pandemia, con un rischio di danno per la filiera dell’auto stimato in 10 miliardi e un calo generale dei ricavi del 14,4% in uno scenario soft e del 20,2% in uno scenario più pessimistico, in cui alla ripartenza seguono successivi periodi di lockdown.

Per comprendere la portata della crisi in atto, basti pensare che a Torino una azienda su tre dall’inizio del lockdown ha fatto ricorso alla cassa integrazione, e più della metà dei lavoratori in cassa appartengono al metalmeccanico. Sono ricorse agli ammortizzatori sociali 714 aziende dell’area metropolitana, per un totale di quasi 53mila occupati. E allora, meglio battere il ferro finché è caldo, che tradotto vuol dire continuare a produrre finché si può. “Fermo restando il diritto innegabile al riposo – è la premessa di Ravanelli – la necessità di non fermare la produzione sarebbe, almeno in alcuni settori, il segno che il rimbalzo sperato di ordini e commesse si sta effettivamente verificando”. “Crediamo – prosegue Ravanelli – che questo sia l’auspicio condiviso tra tutti, imprenditori e lavoratori e nel caso ci sia questa possibilità di recupero, il nostro invito è che tutte le parti coinvolte agiscano con unità d’intenti: serve l’appoggio dei sindacati e l’apporto del welfare, regionale e statale, affinché i lavoratori possano essere messi nelle condizioni di non interrompere l’attività. Ci facciamo promotori di un confronto aperto e costruttivo sul tema, è in gioco il futuro di tutti”.​