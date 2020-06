Coni, bando da 550 mila euro per attività giovanili

Il Coni del Piemonte ha pubblicato un bando da 550 mila euro per l'assegnazione straordinaria di contributi alle società e associazioni sportive dilettantistiche a sostegno dell'attività giovanile. Ogni beneficiario, a seconda della posizione in graduatoria, otterrà un contributo compreso fra mille e cinquemila euro. Fra i criteri, i titoli o podi ottenuti, i risultati degli atleti fino a 14 anni e di quelli dai 15 ai 18 anni, i progetti per la promozione giovanile e la partecipazione a progetti del Coni sull'attività giovanile.