Piemonte: finanziati 43 progetti per attrazione investimenti

Innovazione e nuova occupazione: questi gli obiettivi dei bandi regionali per l'insediamento e l'attrazione investimenti, attualmente in corso d'opera, sui quali sono stati già erogati 24 milioni. I progetti approvati e finanziati sono 43, dei quali 19 in provincia di Torino, con particolare riferimento al settore della meccatronica e dell'automotive. "Il Piemonte va avanti, non si ferma e molte aziende hanno proposto validi progetti di sviluppo - afferma l'assessore alle Attività produttive, Andrea Tronzano - questa è un'ulteriore testimonianza di una società imprenditoriale che crede e investe nel sistema produttivo, privilegiando temi come l'innovazione e lo sviluppo. Oltre duecento nuovi posti di lavoro sono una bella iniezione di fiducia in un periodo come questo. Ricordo inoltre che sono ancora disponibili risorse che potrebbero aiutare a dare un ulteriore impulso alla ripartenza economica del Piemonte". La misura del Fondo di attrazione investimenti dispone infatti ancora di sei milioni, quella relativa al contratto di insediamento ha una dotazione finanziaria di 7,2 milioni. Le informazioni tecniche sono reperibili sul sito istituzionale della Regione.