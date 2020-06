Controlli Asl durante lockdown, food delivery regolare

Controlli da parte dei veterinari dell'Asl Città di Torino nella piccola, media e grande distribuzione organizzata, nei mercati della città e nei servizi di food delivery durante il periodo di lockdown. Sono 250 i negozi controllati, circa l'80% della distribuzione organizzata: nel 50% degli esercizi non sono stati riscontrati problemi mentre nel 40% dei casi sono state riscontrate inadeguatezze, soprattutto nella gestione della catena del freddo. Solo nello 0,8% dei casi sono stati presi provvedimenti amministrativi e nell'1,6% è stata fatta segnalazione all'autorità giudiziaria. Maggiori inadeguatezze sono state invece riscontrate tra i banchi dei mercati, soprattutto per quanto riguarda la produzione di carne macinata. Nei servizi di food delivery non sono stati riscontrati particolari problemi: "E' risultato tutto nella norma per quanto riguarda la consegna - spiega Claudio Biglia, direttore della struttura veterinaria dell'Asl Città di Torino -. C'è stata grande consapevolezza degli operatori del settore alimentare che, in un modo o nell'altro, si sono adoperati per fare tutto nel modo corretto".