Lavoro: sciopero sospeso alla Bcube, prosegue mobilitazione

Sciopero rinviato, ma non si placa la mobilitazione dei lavoratori della Bcube di Villanova d'Asti che ieri sera si sono riuniti in assemblea, con rappresentanti e rsu della Cgil, davanti ai cancelli dello stabilimento astigiano. "La mobilitazione proseguirà comunque - ha detto il segretario provinciale del sindacato, Luca Quagliotti - e sabato 13 giugno abbiamo in programma un corteo dal piazzale della fabbrica fino al Comune di Villanova; lunedì 15 giugno, incontro in Provincia; martedì 16 giugno un'altra assemblea dei lavoratori, per valutare l'esito dell'incontro precedente, annunciando sin d'ora la proclamazione di uno sciopero ad oltranza di tutto il sito qualora la trattativa non si sia conclusa positivamente". Il 18 giugno confermata la riunione in Regione.