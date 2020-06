Vercellotti (FI), legge endometriosi non sia lettera morta

"La Legge regionale sull'endometriosi non deve restare lettera morta. Venga data urgente applicazione". Questo l'appello di Carlo Riva Vercellotti (Forza Italia). La patologia, in Piemonte, ha una prevalenza di circa il 10/15% delle donne in età riproduttiva ed interessa tra il 30 ed il 50% delle donne infertili o che hanno difficoltà a concepire. "Numeri impressionanti, che hanno portato, nella scorsa legislatura, a promuovere una legge intelligente e approvata anche su sollecitazione del nostro gruppo - ricorda l'esponente azzurro - ma che, purtroppo, è rimasta inattuata". "Doveva insediarsi l'Osservatorio - continua Riva Vercellotti - occorreva promuovere delle linee guida per la sanità piemontese, un piano d'azione, si dovevano promuovere percorsi formativi per il personale medico, promuovere un costante monitoraggio, costruire una rete territoriale per la prevenzione e la cura ma, dopo aver approvato la legge, tre anni fa, non è stato dato seguito e questo è un vero peccato. Passato il momento più critico dell'emergenza Covid occorre partire con un'altra rapidità. Venga data piena attuazione alla legge, si insedi l'Osservatorio, vengano definite le linee guida, il piano d'azione e tutte le attività previste in legge". D'accordo si è detto l'assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Luigi Icardi, secondo cui la malattia, la sua prevenzione e la cura meritano la "massima attenzione" e ha comunicato che si farà parte diligente nel sollecitare le varie azioni previste. "Una prima risposta positiva - conclude Riva Vercellotti - è arrivato il messaggio che attendevo e di questo ringrazio l'assessore per la sensibilità dimostrata. Ora aspettiamo i risultati. Sarà mia premura, già nei prossimi mesi, tornare sull'argomento per avere un riscontro sulle iniziative avviate".