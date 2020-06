Giustizia: Lettera 150, sorteggio per frenare correnti Csm

Sorteggio seguito poi da un' elezione dei togati del Csm; ripristino per le nomine dei magistrati ai vertici degli uffici giudiziari di "un sistema che esalti l'anzianità senza deprimere il merito"; un anno come durata massima dei processi disciplinari, con la Corte costituzionale come giudice delle sentenze impugnate dal ministro della Giustizia, come antidoto alla "giustizia domestica". Sono alcuni dei punti della riforma del Csm proposti da Lettera 150 con l'obiettivo di superare "la degenerazione correntizia e la politicizzazione della magistratura". Le hanno elaborate Carlo Nordio, già procuratore vicario a Venezia; Pierpaolo Rivello, già procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione; Salvatore Sfrecola, già presidente di sezione Corte dei Conti; Giuseppe Valditara, professore ordinario del Dipartimento di Giurisprudenza all' Università di Torino e Claudio Zucchelli, già presidente di sezione Consiglio di Stato. "La magistratura penale, in specie quella inquirente, ha acquisito un potere esorbitante e improprio nei confronti degli altri poteri dello Stato-premette Lettera 150- Con la semplice apertura di una inchiesta, talvolta solo con l'annuncio, si condizionano anche elezioni e maggioranze politiche. La divisione per correnti esalta la politicizzazione della magistratura, non garantendo la sua necessaria indipendenza, terzietà e autorevolezza". Nel dettaglio per l'elezione del Csm la proposta prevede un sistema a doppio turno: al primo la scelta avviene per estrazione a sorte di un paniere di legittimati passivi (96);da questo paniere al secondo turno l'elezione dei 16 togati. Il sorteggio viene proposto anche per le nomine dei magistrati addetti alla segreteria generale e all'ufficio studi del Csm, tra chi presenta domanda e abbia i requisiti di idoneità. Per le sentenze disciplinari, si prevede l'obbligo di comunicarle al ministro della Giustizia, anche quando si tratta di procedimenti avviati su iniziativa del Procuratore Generale.