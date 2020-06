Iren: Boero, Green New Deal è direzione da seguire

"Il Green New Deal lanciato dall'Unione Europea rappresenta la direzione da seguire: investire in sostenibilità oggi è la chiave per accelerare la ripresa economica del Paese". Ne è certo Renato Boero, presidente del Gruppo Iren che ha presentato oggi il suo Bilancio di Sostenibilità 2019. "La responsabilità sociale di impresa - afferma Boero - sta assumendo sempre più importanza per la competitività delle imprese. Forti di questa consapevolezza abbiamo confermato la sostenibilità come un pilastro strategico del piano industriale del Gruppo al 2024". Il presidente di Iren ricorda che "ben 2 miliardi di investimenti su 3,3 complessivi previsti nell'arco del piano sarà indirizzato a investimenti in sostenibilità. Investimenti - evidenzia - che porteranno a un incremento del 35% dei veicoli elettrici, a una riduzione di 5 punti percentuali delle perdite idriche, a un aumento dell'8% della percentuale della raccolta differenziata pro-capite, a 1 milione di contatori elettronici installati su gas, acqua ed energia elettrica e a 200 milioni di euro di investimenti nell'efficienza energetica. In questo scenario - ribadisce - il Green New Deal è la direzione da seguire".