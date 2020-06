Iren: Torino, cresce differenziata e teleriscaldamento

Oltre 640 mila abitanti serviti dal teleriscaldamento, raccolta differenziata cresciuta al 47,6%, due punti percentuali in più rispetto al 2018, quasi 13 mila tonnellate di CO2 in meno immesse in atmosfera grazie agli accumulatori di calore presenti in città. E, ancora, 612 persone assunte nell'ultimo quinquennio in cui sono stati distribuiti circa 89 milioni di euro ai soci pubblici del territorio. Sono alcuni dei dati relativi al torinese contenuti nel Bilancio di Sostenibilità 2019 del Gruppo Iren presentato oggi. Per quel che riguarda il settore rifiuti, in città sono quasi 880 mila gli abitanti serviti dalla raccolta, circa il 55% con il porta a porta, e nel 2019 il termovalorizzatore ha prodotto oltre 427 GWh di energia dai rifiuti, pari al fabbisogno di circa 158 mila famiglie. Circa 6.500 i GWh di energia prodotta che proviene da fonti rinnovabili o assimilabili, pari al fabbisogno di circa 2,4 milioni di famiglie. Dal documento presentato oggi emerge poi che sono 646.837 gli abitanti del capoluogo piemontese e dei comuni limitrofi serviti dal teleriscaldamento grazie a circa 70 milioni di metri cubi di volumetrie teleriscaldate e circa 680 km di rete. Iren ha anche proseguito il suo impegno nel campo della formazione, con iniziative di educazione alla sostenibilità che hanno coinvolto 60 mila 120 studenti e 465 scuole della provincia, e del sostegno a progetti ambientali, culturali, sociali e sportivi per 3,4 milioni di euro nel 2019, arrivando a 13,5 milioni negli ultimi 5 anni.