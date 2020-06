Torino: petizione per asili nido comunali,"ampliare accesso"

Non ridurre, ma anzi ampliare l'accesso "con tariffe più accessibili", l'offerta degli asili nido comunali e stabilizzare il personale. Lo chiede una petizione di iniziativa popolare al Consiglio comunale con 417 firme presentata questa mattina durante un Diritto di Tribuna. "Da parte della Giunta - spiega Cosimo Scarinzi, Cub Scuola - c'è la tesi che, essendovi un calo demografico c'è la necessità di un taglio dei servizi, ma noi abbiamo documentato che la grande maggioranza dei bambini non utilizza il servizio del nido e tanti usano quelli privati. Riteniamo che vada garantito il diritto all'accesso a un servizio pubblico di qualità al numero maggiore possibile di genitori". Secondo i dati illustrati da una delegazione di educatrici "a ottobre i bambini nei nidi comunali erano il 14% contro il 26% di quelli nelle strutture private, mentre il 60% non frequenta nessun nido. Ci vuole un piano di assunzioni, una rimodernizzazione del servizio, una progettualità triennale che tenga conto del benessere del bambino e delle educatrici". Per i promotori della petizione "è necessario procedere a nuove assunzioni, innanzitutto stabilizzando il personale precario da anni". Una situazione, concludono, "da affrontare con particolare urgenza anche a fronte dell'attuale situazione sanitaria e delle difficoltà che dovranno essere affrontate alla ripresa".