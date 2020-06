Piemonte riorganizza ospedali, raddoppiano terapie intensive

L'assessore alla Sanità della Giunta Cirio, Luigi Icardi, ha presentato oggi nella Commissione Sanità i risultati del gruppo di lavoro guidato da Giovanni Monchiero sulla riforma degli ospedali che il Piemonte intende realizzare in seguito all'emergenza Covid-19. Domani il piano sarà presentato in Giunta e sottoposto al Ministero della Salute per l'approvazione. La riorganizzazione prevede "aumento dei posti letto in terapia intensiva e semi-intensiva, individuazione degli ospedali Covid, ristrutturazione dei pronto soccorso e consolidamento della separazione dei percorsi, rotazione e distribuzione delle attrezzature e delle strumentazioni, aumento dei mezzi di soccorso da dedicare ai trasferimenti tra ospedali e incremento del personale in aggiunta all'attuale dotazione organica". "Con questo piano - spiega Icardi - creiamo le condizioni per affrontare un'eventuale seconda ondata epidemica. La rete ospedaliera viene modulata sulla base di flessibilità e funzionalità. Aumentiamo i posti letto in terapia intensiva e semi-intensiva, il personale dedicato, ristrutturiamo e riorganizziamo i Pronto soccorso. Con il rafforzamento della parte di medicina territoriale, l'istituzione del nuovo Dipartimento per le Malattie Infettive e l'attività di tracciamento dei contatti, siamo in grado di gestire la situazione garantendo anche il progressivo ritorno alla normale attività".

Alcuni futuri Covid Hospital sono già stati individuati. Sono l'Amedeo di Savoia di Torino, il San Lorenzo di Carmagnola e l'ospedale Civile di Saluzzo. I casi di maggiore complessità andranno però negli ospedali sede di Dea. Saranno rese strutturali le separazioni dei percorsi, con aree distinte per i pazienti sospetti Covid in tutti i pronto soccorso. Potranno essere coinvolte strutture private e strutture aggiuntive temporanee in caso di nuovi picchi. La struttura temporanea realizzata nelle Ogr resterà operativa fino a fine anno. Previste anche quattro strutture movimentabili per 300 posti letto complessivi, che in caso di necessità potranno essere collocate nelle pertinenze degli ospedali. I posti letto in terapia intensiva aumentano di 299 arrivando a 610, ai quali se ne aggiungono 16 di norma dedicati alla terapia antalgica, per un totale di 626. Quelli di semi-intensiva passano da 125 a 305, per la metà convertibili in intensiva. La distribuzione delle attrezzature sarà organizzata in modo che i letti siano fruibili sia in regime ordinario, sia in regime di trattamento infettivologico per alta intensità di cure. A fronte di un finanziamento statale di 111 milioni e 222.717 euro, il Piemonte spenderà 51,7 per la terapia intensiva, oltre 33 per la semi-intensiva, 24,7 per i Dea, e 900 mila euro per l'acquisto di ambulanze. Sul fronte del personale, i posti letto in più richiederanno 299 anestesisti, 897 infermieri e 299 operatori socio sanitari, con un costo annuo lordo 79 milioni 335.824 euro.