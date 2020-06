CORONAVIRUS & GIUSTIZIA

Udienze riviate fino a maggio 2021, la (lenta) ripartenza della giustizia

Con i dipendenti a casa in smart working, l'attività processuale riprende a rilento. La denuncia di un avvocato di Torino. Dopo le pressioni dell'Ordine si muove il ministro Bonafede: "Dal 1° luglio si torna in ufficio"

“Riaprono le sale scommesse, riparte il campionato di calcio, Gardaland è pronta per l’estate 2020, i tribunali invece continuano a restare chiusi. Deve essere un problema di priorità sociali”. Lo sfodo è dell’avvocato Domenica Peila, tra i tanti che in questi giorni hanno lamentato la lentezza con la quale il Tribunale di Torino – assieme a tanti altri – sta faticosamente uscendo dal lockdown, tra udienze che si accavallano e vengono posticipate.

Secondo quanto denuncia l’avvocato Peila il Tribunale di Torino ha previsto “udienze filtro, ovvero di semplice smistamento, fino al 12 maggio 2021 per gestire i processi penali dopo lo stop imposto dall’emergenza Covid”. In una nota del presidente Massimo Terzi, prosegue “si specifica che ai singoli processi è attribuita una priorità crescente, dalla quale, comunque, sono escluse le cause con imputati detenuti o sottoposti a misure restrittive”. Peila pubblica sui social anche l’immagine (debitamente oscurata nelle parti sensibili) del documento con cui, l’8 giugno, gli è stato comunicato che il processo con tre imputati in programma per il giorno successivo sarebbe stato aggiornato al 4 marzo 2021; trattandosi di un’udienza filtro, è probabile che a quella data vi sarà un nuovo slittamento.

La questione è stata oggetto anche di una lettera inviata dalla presidente dell’Ordine degli avvocati Simona Grabbi ai ministri Alfonso Bonafede (Giustizia) e Fabiana Dadone (Pubblica amministrazione). Tutto ruota attorno all’articolo 87 del decreto Cura Italia secondo il quale “la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, compresi gli uffici giudiziari, sia il lavoro agile”. Il provvedimento stabilisce la fine di queste prescrizioni il 31 luglio. Con i dipendenti a casa in smart working è evidente che, soprattutto nei processi penali (dove un’altra criticità è costituita dagli spazi da destinare ai detenuti), l’attività va a rilento.

Per ovviare a questa situazione è intervenuto proprio il ministro Bonafede che in un question time al Senato ha spiegato che “grazie al mutamento del contesto sanitario è giunto il momento di un ritorno alla normalità per la giustizia, in particolare è imminente l’emanazione di una circolare che riequilibra il rapporto tra lavoro in presenza e lavoro da remoto del personale amministrativo e in generale mira a garantire la regolare celebrazione delle udienze in condizioni di sicurezza già partire dal 1 luglio 2020”. Così si dovrebbe guadagnare un mese. Intanto, però, chiarisce la presidente Grabbi “già 3mila udienze sono state fissate di qui alla fine dell’anno”. Insomma, anche la giustizia con i suoi tempi si appresta a entrare nella Fase 2.

“Dal 22 maggio – aggiunge Bonafede – è stata istituita la cabina di regia nazionale per la gestione dell’attività giudiziaria durante la Fase 2 dell’emergenza da Covid-19 proprio per garantire un monitoraggio della ripresa e per permettere interventi mirati ed efficaci. Inoltre gli ingenti investimenti stanziati con il cosiddetto Dl Rilancio stanno consentendo di provvedere all’istallazione di tutti i presidi di sicurezza necessari secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria, perché garantire un servizio significa assicurare che non comporti rischi per la salute dei cittadini e degli addetti ai lavori”.