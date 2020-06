Meteo: nuvolosità e deboli piogge, schiarite in serata

A Torino oggi, venerdì 12 giugno, nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarite in serata, sono previsti 4mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 2795m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordovest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: le correnti rimangono prevalentemente umide e orientate da sud-ovest, con conseguente variabilità praticamente ovunque. Nubi a tratti compatte tra Piemonte e VDA, dove non è esclusa qualche debole pioggia a ridosso dei monti. Asciutto altrove. Anche in Liguria assenza di piogge ma nubi marittime spesso presenti. Clima più mite, ma assolutamente non caldo. Mar ligure poco mosso.