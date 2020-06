Moderati per De Luca

Dicono che… per Giacomo “Mimmo” Portas le urne campane saranno una sorta di prove generali in vista dell’appuntamento con le elezioni comunali di Torino del 2021. Da tempo sbarcata in Campania, dove è stata in corsa alle amministrative di Napoli, Arzano e Torre del Greco, la lista dei Moderati sarà infatti sulla scheda elettorale nell’affollata coalizione (ben 18 formazioni, da Mastella ad Articolo 1 passando per De Mita e gli ex berlusconiani) a sostegno di Vincenzo De Luca. A siglare il patto con lo sceriffo di Salerno è stato Vincenzo Varriale, l’ex consigliere comunale di Napoli entrato a Palazzo San Giacomo con le insegne dell’Italia dei valori ma da tempo luogotenente di Portas sotto il Vesuvio.