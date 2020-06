Spesa famiglie torinesi, nel 2019 più alta ultimi 10 anni

Le famiglie torinesi nel 2019 hanno speso la cifra più alta - 2.554 euro medi mensili - degli ultimi 10 anni, con un aumento degli acquisti nell'alimentare e per la abitazione. In crescita tutte le voci, anche vacanze e tempo libero, tranne l'abbigliamento e le spese per salute e assistenza. Sono i dati della tradizionale indagine della Camera di Commercio sui consumi medi delle famiglie torinesi. "Sono dati positivi e sostanzialmente stabili - spiega Dario Gallina, presidente della Camera di commercio di Torino - con famiglie che riescono a coprire agevolmente le spese essenziali, come l'alimentare e la casa, ma anche a incrementare i consumi legati a tempo libero, vacanze, pasti fuori. A settembre saremo in grado di anticipare i dati del primo semestre 2020, dove emergeranno nuove dinamiche, come l'inevitabile riduzione degli acquisti superflui, tra cui quelli destinati a divertimenti, vacanze e pasti fuori casa, e al contrario la crescita dei consumi legati alle nuove tecnologie, come connessioni web e telefonia. L'indagine ci aiuterà non solo a confermare queste prevedibili dinamiche, ma ad averne una misura oggettiva. Cambieranno anche i comportamenti di acquisto, con un più frequente ricorso al delivery e allo shopping on line, a cui probabilmente si affiancherà anche la riscoperta del commercio di prossimità. Sarà interessante capire i cambiamenti nell'attitudine al risparmio in un periodo di così grande incertezza per le famiglie".