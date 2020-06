Teatro Regio: sindacati contro commissariamento

"Un commissariamento non è un rilancio è una forma di declassamento che richiede moltissimi anni prima di potersi risollevare, è uno scarico di responsabilità. Una scelta politica". È netto il no ribadito oggi in Commissione consiliare dai sindacati del Teatro Regio di Torino alla scelta del Consiglio d'Indirizzo presieduto dalla sindaca Chiara Appendino di chiedere la nomina di un commissario per l'ente lirico a fronte delle difficoltà economiche. "Non si è mai visto un commissariamento che non portasse tagli al personale" ha fatto notare Pierina Trivero (Rsu Slc Cgil), mentre Pierluigi Filagna (Fials) ha definito la situazione occupazionale "molto delicata, con precari strutturali con anzianità anche fino a 25 anni. E nei giorni scorsi - ha affermato - ci e' anche stata negata da parte del sovrintendente la firma di un accordo per rinnovare contratti ad alcuni dei 60-70 precari, dicendo che non c'erano le condizioni. La sindaca aveva preso degli impegni chiediamo lo firmi lei". Filagna ha poi parlato dei conti dell'ente lirico. "Con il lockdown - ha spiegato - quasi tutti i lavoratori sono stati messi in Fis con un risparmio di costi per il personale che si può stimare in 5 milioni e 300 mila euro, cifra nettamente superiore ai 2,3 milioni di debito del teatro". Per Antonio Torchitti (Cisl) "c'era un piano di sviluppo sul quale si poteva avviare un confronto senza ricorrere a strumenti straordinari come il commissariamento", mentre Tino Mandricardi (Uil) ha definito il commissariamento uno di "scarico di responsabilità".