Carceri: allarme Garante, a Torino 140% sovraffollamento

Anche per il carcere di Torino "il 2019 è stato un anno con numeri ancora troppo elevati, circa 1.500 persone a fronte di una capienza di 1.062 e una percentuale di sovraffollamento del 140%". L'allarme è della garante dei detenuti della Città di Torino, Monica Gallo, che oggi, in occasione della relazione annuale, ha lanciato il sito, curato dall'Associazione Museo Nazionale del Cinema, liberante.it, dedicato alle persone che escono dalle strutture detentive. "Ogni funzionario pedagogico ha a suo carico 120 detenuti e ogni medico 350" spiega la garante, secondo cui "di fronte agli importanti problemi strutturali gli sforzi organizzativi della direzione del carcere da soli non bastano più". È invece migliore la situazione del carcere minorile, con "spazi armonici e ben strutturati e presenze calate da 48 a 28, numeri che fanno riflettere sulla detenzione dei minori e sul potenziamento ulteriore della giustizia riparativa".