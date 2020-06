Teatro Regio: Foglietta (Pd), mozione per evitare commissario

La sindaca Chiara Appendino si impegni a scongiurare il commissariamento del Teatro Regio di Torino. È quanto chiede una mozione depositata questa mattina dalla consigliera Pd Chiara Foglietta al termine dell'audizione in Commissione delle organizzazioni sindacali dell'ente lirico che hanno ribadito il loro no alla nomina di un commissario. "Considerato che la notizia del commissariamento - si legge nell'atto - è stata definita improvvisa e inaspettata dalla Rsu del Teatro e che il bilancio 2019 non è ancora stato approvato dall'Assemblea dei soci" la mozione impegna "la sindaca, anche in qualità di presidente della Fondazione Teatro Regio, a lavorare affinché vengano ripristinate le condizioni finanziarie tali da evitare il commissariamento".