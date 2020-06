Fase 3: Dal Poz, ci sono condizioni per ripensare le ferie

"Personalmente spero proprio di avere questo problema, ma come imprenditore al momento non ce l'ho. Le previsioni per luglio agosto sono sotto la media degli altri anni. Se però i mercati di riferimento, la Germania innanzitutto, ripartissero, sono sicuro che ci sarebbero i margini per trovare un accordo con i sindacati sulla possibilità di lavorare nel mese di agosto". È l'opinione di Alberto Dal Poz, presidente di Federmeccanica. "In queste settimane di lockdown c'è stato un dialogo costante e i sindacati hanno dimostrato un atteggiamento consapevole della gravità della crisi. Non sarà sicuramente un mancato accordo sindacale a impedirci di lavorare ad agosto", afferma Dal Poz. "E poi veniamo da settimane di cambiamento profondo delle nostre abitudini, ci sono tutte le condizioni per pensare alla ferie in un modo diverso e spalmarle su un periodo su un periodo più lungo", osserva Dal Poz.