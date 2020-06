Carceri: garante, a Torino 77 i detenuti positivi al Covid

Sono stati 77 i casi di positività al Coronavirus nel carcere di Torino, dove durante il lockdown si è passati dai 1.460 detenuti del 9 marzo ai 1.312 dell'8 giugno. Quest'ultimo numero è però destinato ad aumentare "per la temporaneità delle misure, seguita quindi dal rientro in istituto, e per nuovi ingressi". È quanto emerge dal report 'tutto chiuso' presentato oggi dalla garante dei detenuti della Città di Torino, Monica Gallo.