EMERGENZA SANITARIA

Le Rsa sono ferme alla Fase 1, "dalla Regione solo chiacchiere"

Affondo dei sindacati dopo l'incontro con l'assessore Caucino. Icardi si dà alla macchia e ancora non ci sono protocolli per inserire nuovi pazienti. Giovedì la protesta del Comitato parenti delle vittime

L’emergenza sanitaria sembra alle spalle, ma in molte Rsa continuano a esserci malati di Covid e intanto dalla Regione Piemonte scarseggiano le proposte per ripartire in sicurezza, inserendo nelle strutture nuovi pazienti visti i tanti posti che, tragicamente, si sono resi disponibili. I sindacati che ieri hanno incontrato l’assessore al Welfare Chiara Caucino, hanno definito il confronto “deludente” anche per via dell’assenza “ormai cronica” del titolare della Sanità Luigi Icardi, assediato dalle richieste di una commissione d’inchiesta giunte dalle opposizioni e da una crescente richiesta di chiarimenti sulla gestione della Fase 1 che giunge dall’opinione pubblica. Il tutto mentre la Procura di Torino ha già aperto una serie di fascicoli per ora senza indagati. Giovedì l’associazione dei parenti delle vittime delle Rsa ha organizzato un happening davanti a piazza Castello, sede della Regione Piemonte, per chiedere chiarezza su quanto avvenuto, sulle disposizioni della giunta e dell’Unità di crisi. Per sapere se tante morti si sarebbero potute evitare.

Intanto Cgil, Cisl e Uil restano sulle barricate. “Abbiamo appreso dagli organi di stampa che esisterebbero delle linee guida circa la riapertura delle attività e delle visite dall’esterno, di cui l’assessore Icardi avrebbe discusso con le associazioni datoriali il 9 giugno e che non sarebbero state condivise dall’assessore Caucino”. Il tutto mentre i rappresentanti dei lavoratori lamentano di essere stati tagliati fuori.

“Siamo fortemente preoccupati sulla fase di riapertura delle strutture – proseguono nella nota le organizzazioni sindacali –. Riteniamo sia necessario, per ripartire in sicurezza prevedere protocolli precisi sui nuovi ingressi degli utenti che si renderanno indispensabili per offrire risposte alla cittadinanza bisognosa, oltre che per scongiurare crisi sul piano dell’occupazione e della tenuta delle strutture stesse”. Secondo i sindacati “fino a oggi sono state fatte tante chiacchiere, tutte confuse nell’assunzione di responsabilità, non rendendo possibile alcun protocollo condiviso rispetto alla gestione dell’emergenza, che ha dimostrato tutti i suoi limiti ed errori”.