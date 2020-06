Pa: burocrazia "costa" 100 mld all'anno alle imprese

La "malaburocrazia" e il cattivo funzionamento del nostro settore pubblico grava sul sistema produttivo italiano per quasi 100 miliardi di euro all'anno. Lo sostiene l'Ufficio Studi della Cgia di Mestre. "La stima del costo che incombe sul nostro sistema produttivo per la gestione dei rapporti con la Pa - afferma il coordinatore, Paolo Zabeo - ammonta a 57,2 miliardi di euro. A questi aggiungiamo anche i mancati pagamenti da parte dello Stato centrale e delle Autonomie locali nei confronti dei propri fornitori, che nonostante i 12 miliardi messi a disposizione con il Decreto Rilancio dovrebbero abbassare lo stock del debito commerciale a 42 miliardi circa". Nella fase di Covid, inoltre, le cose sono peggiorate. Per il segretario della Cgia Renato Mason "i decreti Cura Italia, Liquidità e Rilancio non hanno finora innescato gli effetti positivi che tutti auspicavano. All'opposto, hanno generato confusione, disorientamento e tanta irritazione da parte dei lavoratori e delle imprese nei confronti delle istituzioni pubbliche. I punti di criticità sono tanti, in particolar modo di natura burocratica. Sono stati approvati dei provvedimenti impossibili da gestire e da rispettare, perché scritti male e difficilmente decifrabili". A livello territoriale le realtà produttive più penalizzate dal cattivo funzionamento della macchina pubblica sono quelle ubicate a Milano, Roma e Torino. Calcolando l'incidenza del valore aggiunto sui 57,2 miliardi di costo annuo stimato dall'Istituto Ambrosetti, per la Cgia risultano essere maggiormente penalizzate quelle realtà territoriali dove è maggiore la concentrazione di attività economiche che producono ricchezza. La provincia dove il costo è superiore a tutte le altre è Milano, con 5,77 miliardi. Seguono Roma con 5,37, Torino con 2,43, Napoli con 1,97, Brescia con 1,39 e Bologna con 1,35 miliardi di euro. Le realtà imprenditoriali meno "soffocate" dalla burocrazia sono quelle di Enna (87 milioni di euro), Vibo Valentia (82 milioni) e Isernia (56 milioni di euro).