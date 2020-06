Torino: Lo Russo (Pd), progetto metropolitano e primarie

"Progetto, programma di area metropolitana e primarie per il candidato sindaco". Questi, secondo il capogruppo Pd in consiglio comunale, Stefano Lo Russo, sono gli elementi che devono caratterizzare il percorso per le elezioni amministrative del 2021 "per rimettere in moto una Torino - osserva in un post su Facebook - piegata dalla crisi e da questi lunghi anni di disastri grillini a cui serve un programma politico e amministrativo robusto, credibile, fattibile e condiviso". Un progetto "che è bene non si chiuda alla cinta daziaria - precisa - ma coinvolga l'area metropolitana, un dimensione, talvolta un po' trascurata che è in realtà uno degli asset su cui far leva per la ripartenza". Il capogruppo Dem auspica "che il processo di elaborazione di questo progetto si svolga in modo ordinato e costruttivo come è stato ben impostato dai nostri segretari Mimmo Carretta e Paolo Furia e come è stato accolto dai nostri alleati e penso che sarà utile che a scegliere il candidato sindaco siano i nostri elettori attraverso primarie aperte. "Abbiamo bisogno - conclude Lo Russo - di rimettere in moto una grande iniziativa di partecipazione e coinvolgimento democratico, di processi aperti e trasparenti e di una rinnovata spinta e forza politica".