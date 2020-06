Coronavirus: Piemonte supera quota 4000 vittime, 40 contagi

Con i 10 casi comunicati oggi pomeriggio dall'Unità di crisi regionale, - nessuno relativo alle ultime 24 ore - superano quota 4000 i morti positivi al Coronavirus in Piemonte. Il totale esatto è arrivato a 4006. I nuovi contagi sono 40 di cui 34 asintomatici (24 dallo screening dei test sierologici, 8 nelle rsa, 5 sono contatti di casa, 3 in fase di verifica). Il numero dei guariti aumenta di 319 casi, altri 2028 malati sono in via di guarigione. I ricoverati in terapia intensiva scendono a 27 (-3 rispetto a ieri), negli altri reparti 510 ( -17 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 2283. I tamponi diagnostici finora processati sono 365.223, di cui 201.760 risultati negativi.