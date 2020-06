Pernigotti mantiene produzione a Novi, "battaglia vinta"

"Non sono ancora stati resi noti i dettagli ma, considerando che nel novembre 2018 la proprietà aveva annunciato la chiusura, si tratta di un'ottima notizia per la nostra città". Il sindaco di Novi Ligure, Gian Paolo Cabella, commenta così il piano industriale in base a quale Pernigotti proseguirà la produzione nel suo stabilimento alessandrino. "Non sarà la Pernigotti di prima - precisa Tiziano Crocco della Uila Uil - ma ora dobbiamo pensare a salvare più posti di lavoro possibile". Discusso nei giorni scorsi al Mise, il nuovo piano industriale arriva dopo mesi di battaglie sindacali contro l'ipotesi della proprietà turca della storica azienda dolciaria di chiudere lo stabilimento di Novi Ligure. "Battaglia vinta dopo un anno e mezzo", aggiunge il primo cittadino, che ora auspica il lieto fine anche per i lavoratori ex Ilva "che ancora stanno lottando per non rimanere a casa".