Meteo: cieli parzialmente nuvolosi

A Torino oggi, domenica 14 giugno, cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in parziale aumento in serata, nella notte sono previste precipitazioni. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3166 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: temporaneo aumento della pressione atmosferica tale da favorire una giornata di Sole al Nordovest. Residua variabilità sul Levante ligure e zone confinali alpine, dove non escludiamo qualche locale e breve piovasco o temporale. Altrove cieli per lo più poco o parzialmente nuvolosi, pur con qualche nuovo focolaio tra tardo pomeriggio e prima serata su Alpi Cozie, Marittime e gruppo del Rosa. Temperature estive, gradevoli con caldo senza eccessi. Venti a regime di brezza. Mar Ligure a tratti ancora mosso.