Turismo: il Lago Grande di Avigliana è a "Cinque Vele"

Il Lago Grande di Avigliana (Torino) ha ricevuto anche per l'estate 2020, come lo scorso anno, le "Cinque Vele" di Legambiente e Touring Club Italiano. Nella classifica delle località lacustri Avigliana figura al sesto posto (al primo si trova il lago del Mis, in Veneto). "Nelle ultime settimane - afferma il sindaco, Andrea Archinà - siamo al lavoro per mettere a punto una serie di iniziative che si concentrano soprattutto sulla balneabilità del Lago grande, il più pulito in Piemonte e uno dei più puliti in Italia, ma anche sulla fruizione delle aree verdi, unite alla promozione della nostra enogastronomia di eccellenza". In Vacanze Italiane, la nuova guida on line che raccoglie oltre 200 itinerari, Legambiente e Touring Club Italiano propongono, per la stagione estiva, 43 percorsi in bici, 63 a piedi, 13 a cavallo e 7 interregionali di lunga percorrenza in tutta Italia, nel rispetto delle misure anti Covid.