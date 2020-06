Tablet e cellulari "sospetti", maxi multa ad ambulante Balon

Riapre il mercatino del Balon in Borgo Dora e gli agenti della municipale "pizzicano" un venditore irregolare. Si tratta di un 19enne di origini rumene, che è stato sanzionato per 5.164 euro. Sequestrata la sua merce, in prevalenza telefoni cellulari e tablet, che sono stati inviati al comando di via Bologna per essere esaminati dal reparto investigazioni tecnologiche per accertarne l'eventuale provenienza illecita. Il giovane è l'unico ambulante irregolare riscontrato durante i controlli.