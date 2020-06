Regio: Cgil, "Speriamo in un confronto col commissario"

"Speriamo di poterci confrontare al più presto con il commissario, che può avere l'incarico di tagliare per mettere a posto i conti oppure, se fornito di un portafoglio, puntare a un rilancio. Non possiamo fare altro che aspettare la nomina". Lo ha detto il maestro collaboratore del Teatro Regio di Torino e sindacalista Rsu Cgil Carlo Caputo che stamattina, insieme a circa duecento dipendenti e collaboratori del teatro, è sceso ancora in piazza per protestare contro la richiesta della sindaca Chiara Appendino di commissariare il più prestigioso teatro cittadino, in grave crisi economica. "Nel frattempo - ha aggiunto Caputo - rimaniamo assolutamente contrari al commissariamento, che ci sembra solo un'iniziativa di tipo politico".