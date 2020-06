Metro 2, sindaci Torino Nord in piazza

Ventiquattro sindaci in piazza per chiedere di non escludere Torino Nord dal progetto della Metro 2. Il presidio si è svolto oggi di fronte al Municipio dove si sono riuniti primi cittadini e rappresentanti degli imprenditori e di cittadini per sollecitare il Comune di Torino a seguire l'esempio dei consigli regionale e metropolitano approvando una mozione a sostegno dell'inserimento della tratta fino a Pescarito nel progetto della futura infrastruttura. "A fine febbraio - ricorda la sindaca di Settimo Torinese, Elena Piastra - come sindaci avevamo inviato una lettera alla sindaca Chiara Appendino per sollecitare la questione e oggi l'obiettivo è che il Comune discuta la mozione che non è ancora stata calendarizzata. È un'opera fondamentale per Torino Nord - sottolinea - che ha visto pochissimi investimenti negli ultimi 25 e perdere la metro è un rischio enorme, un impoverimento per l'intero territorio e anche per il per mondo delle imprese". Per questo anche i rappresentanti di Api e Cna, oltre a quelli del Comitato Barca Bertolla, faranno parte della delegazione di sindaci che alle ore 14 saranno auditi in Consiglio comunale. "Inserire questa tratta nel progetto - conclude la sindaca Piastra - comporterebbe una cifra irrisoria rispetto al costo dell'intera opera, si tratta quindi di una scelta politica, e non scegliere di non farlo vuol dire scegliere di non valorizzare quest'area del torinese".