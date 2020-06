Camera Commercio, 2 milioni per la promozione del territorio

C'è tempo fino a mercoledì 15 luglio alle 12,15 per richiedere alla Camera di commercio di Torino un contributo economico per la realizzazione di specifiche iniziative di promozione del territorio. I beneficiari dei contributi possono essere enti no profit quali per esempio associazioni, fondazioni, comitati, enti pubblici, università, centri di ricerca, consorzi, società consortili, agenzie formative. "Per facilitare e promuovere la realizzazione di progetti che abbiano ricadute sul sistema economico locale - commenta Dario Gallina, presidente della Camera di commercio di Torino - mettiamo a disposizione una cifra pari a 2 milioni di euro, incrementata del 100% rispetto all'anno scorso. E' un bando che favorisce vari enti che potranno richiedere fondi per iniziative di promozione economica, la cui specificità costituisca fattore di attrazione, qualificazione e potenziamento del sistema economico provinciale. Questi progetti affiancheranno le numerose attività organizzate direttamente dall'ente camerale in vari ambiti settoriali, a beneficio dello sviluppo del territorio". Tra i requisiti che le iniziative proposte devono poter dimostrare, ci sono l'incidenza diretta e duratura sul sistema socio-economico provinciale, l'innovazione, l'intersettorialità, la capacità di creare partnership, la valorizzazione dell'immagine del territorio, la promozione dell'imprenditorialità anche su mercati internazionali.