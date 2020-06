Coronavirus: Torino, oltre 227mila controlli durante lockdown

Durante il periodo di emergenza Covid-19 a Torino e nell'area metropolitana sono stati effettuati 227.580 controlli su persone e attività commerciali da parte di tutte le forze dell'ordine, di cui 49.909 della polizia municipale. A illustrare i dati la sindaca Chiara Appendino nella risposta a una interpellanza dei consiglieri del Gruppo Misto di minoranza Federica Scanderebech, Aldo Curatella e Marina Pollicino. Nell’ambito di questi controlli sul rispetto della normativa per contenere il contagio sono state rilevate oltre 11 mila violazioni amministrative, 72 le persone denunciate per falsa dichiarazione di generalità e 631 per altri reati, 50 gli arresti compiuti durante gli accertamenti. Per quel che riguarda le attività commerciali sono state 362 quelle sanzionate amministrativamente con 156 provvedimenti di chiusura provvisoria. Le autocertificazioni ritirate dalla polizia municipale sono state 13.761 e le violazioni maggiormente rilevate sono state la "mobilità non giustificata e l'inosservanza del divieto di mobilità di persone in quarantena, in totale 13.959 in tutta l'area metropolitana.