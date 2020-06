Piemonte: Radicali, subito Commissione Inchiesta Covid-19

I Radicali e +Europa chiedono al Consiglio regionale di istituire subito una Commissione di Inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid. La richiesta è contenuta in una lettera aperta indirizzata dal presidente dell'Assemblea legislativa, Stefano Allasia, e al governatore piemontese Alberto Cirio, nella quale si domanda anche di riaprire il Consiglio regionale. "Riteniamo che la chiusura dell'Unità di Crisi regionale - si legge nella lettera - debba rappresentare il segno tangibile per il ritorno alla vita istituzionale normale dell'intera macchina regionale, a partire dal Consiglio regionale, istituzione fulcro di tale macchina perché in essa siedono gli eletti dei cittadini. Anche durante l'emergenza il Parlamento italiano ha continuato a funzionare. La particolare virulenza che ha assunto la pandemia in Piemonte ha giustificato finora la chiusura di Palazzo Lascaris. Ma con i dati su contagi e decessi sempre più contenuti, tale chiusura non è più giustificabile". "La ripresa dell'attività ordinaria - aggiungono - non deve però farci dimenticare quello che è accaduto, con il macigno delle oltre 4.000 morti Covid correlate. Il Consiglio regionale ha il dovere di fare chiarezza, senza nessuna deriva giustizialista, ma con l'obbligo morale e politico di comprendere gli errori e le inadeguatezze pagati a caro prezzo. Il 26 maggio tale Commissione è stata istituita in Lombardia dove, come in Piemonte, vi è una solida maggioranza di centrodestra".