Pd Torino esclude ogni allenza con Appendino

"La Direzione Metropolitana di Torino avverte la responsabilità per il Partito Democratico cittadino di rappresentare il perno di una coalizione politica e civica ampia di centrosinistra, che sappia essere alternativa a chi ha deluso alla guida della città in questi anni e ad una destra non credibile che soffia sul fuoco dei problemi senza davvero affrontarli". Così in una nota, il Pd torinese chiude definitivamente a possibili alleanze con la sindaca Chiara Appendino in vista delle amministrative 2021. La nota invoca un'alleanza ampia, ma esclude anche di allearsi con una lista civica di Appendino. La scelta del candidato sarà fatta a novembre, non viene però chiarito se si passerà da eventuali primarie, come avvenne per il voto del 2011 tra Piero Fassino e Davide Gariglio.