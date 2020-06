Regio: Appendino, nessun ripensamento su commissariamento

Nessun ripensamento sul commissariamento del Teatro Regio. La sindaca di Torino, Chiara Appendino, che è anche presidente della Fondazione dell'ente lirico, nonostante le sollecitazioni giunte in questi giorni, conferma l'intenzione di procedere e spiega: "Non ci ripenso semplicemente perché stiamo vedendo un bilancio che ha un disavanzo di circa 2,5 mln" "Sto pensando a tutelare i lavoratori - assicura a margine della presentazione di un nuovo servizio di bike sharing - tanto che in queste ore mi risulta il sovrintendente stia proponendo al sindacato un accordo che tutela fino a fine stagione i lavoratori a tempo determinato". "A me interessa il futuro del teatro e se il teatro ha bisogno di un commissariamento quella sarà la strada", aggiunge.