Fase 3: Torino, da domani chiude Centro operativo emergenza Covid

Il Centro Operativo Comunale C.O.C./Unità di crisi della città di Torino, istituito il 24 febbraio scorso per fronteggiare l'emergenza Covid-19, cesserà da domani la sua attività. Da giovedì 18 giugno riprenderanno gradualmente le ordinarie attività delle diverse strutture amministrative a cui coloro che avessero necessità, potranno rivolgersi telefonicamente. Resterà attivo fino al 19 giugno il servizio di supporto psicologico, garantito dall'Associazione di volontariato "Psicologi per i popoli". Per eventuali emergenze di protezione civile sara' sempre possibile chiamare l'apposito numero verde attivo tutti i giorni h 24.