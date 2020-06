Fiom-Cgil, dopo tavolo in Regione accelerare su piano complessivo

La situazione dell'automotive "era complicata già prima del Covid, adesso lo è ancor di più, ecco perché serve avere un piano complessivo della mobilità e una politica industriale in grado di rilanciare questo importante settore". Lo ha detto Edi Lazzi, segretario generale della Fiom-Cgil di Torino, al termine della riunione del tavolo regionale sull'automotive. La Fiom-Cgil fa sapere che erano presenti le organizzazioni sindacali, l'assessore al lavoro Chiorino, l'Unione Industriale di Torino, l'Anfia e il Rettore del Politecnico di Torino. La Fiom-Cgil di Torino ha ribadito "l'urgenza di ottenere nuove produzioni di auto da parte di Fca/Psa per gli stabilimenti torinesi per poi agire su un piano di infrastrutturazione del territorio per le vetture elettriche e la produzione di energia pulita", ha detto Lazzi, spiegando che "servono anche investimenti pubblici e privati per la costruzione sul nostro territorio di una grande fabbrica di batterie con il ciclo completo di produzione, rigenerazione, riutilizzo e smaltimento". Solo agendo in questo modo, spiega il sindacato, è possibile "pensare di avere delle prospettive capaci di dare risposte alle molte crisi occupazionali a partire dai lavoratori della ex Embraco".