Auto, Uil: salvare 400 famiglie ex Embraco e incentivi

Tra le priorità salvare le 400 famiglie dell’ex Embraco e una rapida politica di incentivi per riavviare le produzioni di tutto il settore auto È appena terminato il tavolo sull’automotive organizzato dalla Regione Piemonte. Ampia la discussione che ha spaziato dai tavoli di crisi aperti, formazione, Fca, riconversione di Embraco. “La Uil ha chiesto la convocazione di un tavolo di discussione a livello nazionale - ha sottolineato Teresa Cianciotta della Segreteria Regionale Uil - perché solo a quel livello si potranno attivare gli incentivi giusti per dare un’accelerata alla ripresa della nostra Regione. Inoltre abbiamo evidenziato la necessità di incentivare la formazione con attenzione alla qualità, in modo da individuare i profili necessari alle aziende”.