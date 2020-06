POLITICA & SANITA'

Rsa, "ora si deve cambiare"

La tragedia Covid ha messo in luce fragilità e inadeguatezza di un sistema che va rivisto in modo radicale. L'assessore Icardi studia un "nuovo modello" capace di integrare sanità e assistenza. I gestori delle strutture d'accordo, "ma basta con gli annunci"

Quello delle Rsa è un modello che va rivisto. Lo pensa la Regione, ne sono convinti gli operatori del settore. Troppo presto per dire se sarà una strada che percorreranno tutti insieme verso un traguardo condiviso, ma non per incominciare a ragionare concretamente su un cambiamento che l’emergenza Coronavirus e quel numero terribilmente alto di decessi in moltissime strutture ha reso ancor più urgente.

Quanto sia fragile e ad alto rischio la rete delle oltre settecento Rsa sul territorio piemontese di fronte a un’epidemia, lo attestano le misure ancora estremamente restrittive, ma altrettanto necessarie, imposte per quanto riguarda le visite dei parenti consentite da ieri l’altro, ma lasciate alla discrezionalità delle direzioni delle strutture in relazione alle misure di sicurezza adottabili per evitare possibili contagi. Lo stesso vale per l’uscita degli ospiti che la commissione per la medicina territoriale valuta ad oggi ancora troppo rischiosa.

Una situazione contingente e ancora in evoluzione da affrontare, ma anche una riforma alle viste da attuare in un settore che, come ammette l’assessore alla Sanità Luigi Icardi “ha mostrato più di una falla”. Non un processo a singole strutture, quelli saranno nel caso compito della magistratura. Piuttosto la conferma che c’è più di qualcosa da cambiare, arrivata con la tragicità di quei numeri che erano vite, nomi, volti, storie, affetti, anche se la freddezza dei bollettini e l’asetticità del computo ha come rischiato di farlo dimenticare.

“Ci sono tante cose da rivedere”, sostiene il titolare della Sanità che anche di questo, del bisogno di “studiare un nuovo modello” ne ha parlato nell’incontro di lunedì con i sindacati dei lavoratori delle Rsa e ne sta ragionando da giorni con la task force presieduta dall’ex ministro Ferruccio Fazio. “Dobbiamo individuare un sistema diverso rispetto all’attuale, lavorando con i gestori, i sindacati e ovviamente con le Politiche Sociali”, spiega Icardi facendo esplicito riferimento al ruolo che in questo processo gioca anche un altro assessorato oltre al suo, ovvero quello di Chiara Caucino, leghista come lui.

Negli appunti dell’assessore, tra le altre ipotesi di lavoro, c’è anche quella di una accentuazione della domiciliarità, di quelle Rsa “aperte”, ovvero assistenza a casa da parte del personale, delle quali si era parlato già in passato senza che nulla poi si fosse concretizzato in maniera diffusa. Altro tema, emerso con drammaticità e probabilmente anche in taluni casi con conseguenze gravi, è quello dell’assistenza medica all’interno delle Rsa: “Gli ospiti sono in carico ai medici di medicina generale, il sistema sanitario regionale dà assistenza attraverso degli infermieri pagando l’integrazione della retta quando il servizio rientra nei livelli essenziali di assistenza, mentre – spiega Icardi – la direzione sanitaria della struttura non può intervenire sulla terapia, dovendosi limitare a un ruolo organizzativo. E anche questo è un aspetto da affrontare”.

Strada che non si presenta proprio in discesa quella verso la riforma delle strutture per anziani, almeno ascoltando quel che dice Michele Assandri, presidente regionale di Anaste, una delle associazioni di rappresentanza dei gestori delle strutture. “Il problema di una riforma c’è. Ma credo che purtroppo siamo nella situazione in cui tutti si riempiono la bocca dicendo che c’è la necessità di rivedere il modello organizzativo, ma alla fine nessuno si prende la responsabilità di fare la regia di questo processo”.

Premesso il suo scetticismo, Assandri tratteggia con decisione un ritratto delle Rsa che non è certo rassicurante: “Hanno dato la forma giuridica delle Rsa, adempiendo alle prescrizioni ministeriali del 2010, con il risultato che la forma è quella sanitaria, ma la sostanza è ancora quella socioassistenziale. Un esempio per capire: per una persona totalmente non autosufficiente noi, in base ai parametri regionali, eroghiamo 26 minuti al giorno di assistenza infermieristica. Come si fa con quel minutaggio a fare sei sette o più interventi al giorno sulla persona?”.

Il presidente di Anaste mette sul tavolo la necessità di “finirla con l’ipocrisia di assegnare ai medici di medicina generale l’osservazione clinica dei nostri ospiti. I medici di famiglia sono già oberati dai loro pazienti in ambulatorio e a domicilio, i nostri ospiti hanno bisogno di un supporto medico continuo e quotidiano, compresi sabato e domenica quando la guardia medica ad ogni chiamata risponde disponendo il ricovero in ospedale”. Assandri ricorda che i gestori hanno chiesto di prendere in carico la clinica dei nostri ospiti con nostro personale. “La maggiore spesa per la sanità regionale verrebbe compensata, risultando addirittura un risparmio, con la diminuzione dei ricoveri in ospedale”.

Se questa richiesta verrà accolta o meno in quella che si annuncia come una riforma del settore è uno dei tanti interrogativi che dovranno avere risposta nel corso di un processo che comunque pare avviato e che di cambiamenti ne contempla non pochi.

Uno sembra dover riguardare le stesse tipologie di strutture: “Attualmente sono sette e credo potrebbero essere ridotte a due o tre, introducendo una semplificazione”, spiega l’ex ministro Fazio che oltre a guidare la commissione per la riforma della medicina del territorio è anche direttore sanitario dell’Opera Pia Garelli, la residenza per anziani di Garessio, comune di cui è sindaco. “Lo stesso minutaggio dell’assistenza infermieristica è un elemento che pone delle complicazioni e quindi si dovrà stabilire un rapporto ottimale tra infermiere e numero di ospiti, tenendo conto delle patologie e prevedendo un criterio meno limitante”, osserva Fazio che tra le possibilità nel nuovo modello di Rsa pone anche l’ipotesi di “inserire nelle strutture dei posti di continuità assistenziale, rafforzando in concreto il concetto di medicina del territorio”.