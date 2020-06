Piemontesi comprano più mobili, meno auto e cellulari

I piemontesi nel 2019 hanno acquistato più mobili ed elettrodomestici, meno auto e telefonini. La spesa per beni durevoli in Piemonte ha raggiunto i 6 miliardi e 68 milioni di euro in lieve flessione (-0,2%) rispetto al 2018. Lo mette in evidenza l'Osservatorio dei Consumi Findomestic, realizzato con Prometeia, che delinea l'andamento del mercato dei beni durevoli in Piemonte. Gli acquisti di auto nuove (+0,3%, 1 miliardo e 719 milioni) e usate (-1,3%,1 miliardo e 752 milioni di euro) hanno rallentato l'intero comparto nel 2019. I motoveicoli, nonostante un incremento di spesa del 4,8%, valgono poco (121 milioni di euro) per influenzarne l'andamento complessivo che e' stato invece sostenuto dalla buona performance delle vendite di mobili (+1,5% per 1,36 miliardi di euro) ed elettrodomestici (+2,4% per 325 milioni). Nel 2019 in Piemonte gli acquisti del settore tecnologico sono calati in tutti i segmenti: -4,9% per l'elettronica di consumo (125 milioni di euro), -4,5% per l'information technology (147 milioni) e -2,8% (519 milioni) per il segmento della telefonia. "L'andamento in lieve flessione del mercato dei beni durevoli in Piemonte - commenta Claudio Bardazzi, responsabile dell'Osservatorio Findomestic - è stato in controtendenza sia rispetto alla media nazionale sia a quella del Nord-Ovest. Dopo 10 anni di crescita anche in Piemonte la telefonia ha sofferto, come in tutto il Paese, per la saturazione del mercato, l'assenza di novità tecnologiche rilevanti e l'avvento del 5G che ha reso attendisti i consumatori più attenti".

Torino nel 2019 ha rappresentato da sola oltre la metà della spesa complessiva in beni durevoli registrata in Piemonte: 3 miliardi e 112 milioni di euro, in calo dello 0,7% rispetto al 2018. In diminuzione dello 0,8% anche Cuneo, seconda provincia per spesa a 808 milioni di euro, e Biella (279 milioni) con un lieve calo dello 0,3%. Il mercato dei durevoli di Novara è rimasto invariato rispetto al 2018 a 498 milioni di euro complessivi, mentre le province di Asti (283 milioni) e il Verbano-Cusio-Ossola (219 milioni) sono cresciute entrambe dello 0,9%. Alessandria (620 milioni) ha superato l'1% (1,1%), ma è Vercelli la provincia con maggior incremento di acquisti di beni durevoli in regione: +2,1% per 249 milioni di euro.

Nell'ultimo anno le famiglie piemontesi hanno speso mediamente 2.960 euro per nucleo, il 2,2% in meno rispetto al 2018. La flessione dei consumi a Torino è influenzata dai minori acquisti di auto usate (-3,2%, peggior calo in regione) che valgono 864 milioni di euro, mentre il segmento delle nuove è rimasto invariato rispetto al 2018 a quota 878 milioni. Per i motoveicoli è invece stato speso il 4,5% in più nell'ultimo anno, 58 milioni di euro in totale. In positivo il comparto della casa con acquisti di elettrodomestici in aumento del 2,6% a 171 milioni di euro e dell'1,4% per i mobili che hanno chiuso l'anno a 723 milioni di euro in totale. Tv e Hi-Fi (elettronica di consumo) hanno sofferto una flessione del 4,7% (65 milioni di euro) che ha coinvolto l'intero comparto tecnologico: information technology a -4,4% (79 milioni) e la telefonia a -0,8% per 274 milioni totali, 254 euro di media per famiglia.