ECONOMIA DOMESTICA

In vetrina su Alibaba

Un progetto delle Camere di commercio di Piemonte e Valle d'Aosta ha l'obiettivo di far sbarcare sulla piattaforma asiatica 30 aziende locali. Un modo per aprirsi a un nuovo mercato e diversificare il proprio business

Trenta aziende piemontesi e valdostane in vetrina su Alibaba, il portale e-commerce più grande al mondo. Un salto potenzialmente ad altissimo tasso di redditività che apre le porte del mercato asiatico, core business del colosso cinese. Il progetto è sostenuto dalle Camere di commercio piemontesi e dalla Chambre Valdotaine oltre che da Unicredit ed è stato presentato in un webinar online con oltre 120 aziende collegate.

L’obiettivo è aiutare le imprese ad adottare nuove soluzioni per sviluppare il proprio business. Il progetto, gestito da Ceipiemonte, è finalizzato a promuovere e accompagnare gratuitamente, per un un anno, 30 aziende con sede o almeno un’unità operativa in Piemonte o Valle d’Aosta, attive nei settori agroalimentare, sistema casa (arredo, design, complementi d’arredo, casalinghi, tessile arredo), moda (abbigliamento e accessori), gioielleria e fashion jewellery, salute e benessere. Requisiti indispensabili per partecipare sono almeno il 20% di fatturato export, una struttura commerciale in grado di gestire le richieste provenienti dai potenziali buyer, la conoscenza della lingua inglese e, preferibilmente, di una seconda lingua straniera. Far parte del progetto significa poter accedere a un pacchetto completo di servizi finalizzati ad aiutare le aziende a posizionarsi in maniera strategica su Alibaba.com