Confartigianato, bene Ecobonus edilizia ma da migliorare

Il super Ecobonus, tanto atteso da imprese, cittadini e tecnici, ma anche dai Comuni, rappresenta una importante occasione per il rilancio del comparto delle costruzioni, per rimettere in circolo la liquidità dei privati e consentirà il rinnovamento del patrimonio edilizio del territorio in un'ottica di sostenibilità e sicurezza"". Lo afferma Confartigianato Imprese Torino. "Peccato che la norma diventerà realtà solo a partire da luglio e la sua applicazione comporterà ulteriori rinvii nel tempo, tenendo ferme ancora per un mese le imprese del comparto Casa. Tutti i lavori sulle facciate, ad esempio, sono in stand by, in attesa di capire come procedere. In definitiva siamo molto preoccupati per i tempi della vera entrata in vigore e la complicazione burocratica", commenta Stefano Vanzini, presidente Confartigianato Anaepa edilizia Torino. Una situazione di stallo che mette in difficoltà 81.422 imprese in Piemonte del sistema casa (oltre la metà del settore costruzioni) di cui il 48,9% artigiane (39.800), che impiegano oltre 170mila addetti. Nel 2019 gli investimenti sostenuti da detrazioni in edilizia in Piemonte (nel 2019) sono ammontati a 2,87 miliardi e hanno dato un rilevante sostegno all'occupazione delle Costruzioni. Le imprese sottolineano anche che 18 mesi per effettuare i progetti, richiedere le autorizzazioni, trovare i finanziamenti per i privati, affidare gli appalti e terminare i lavori, siano troppo pochi.