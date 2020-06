Torino: O. Napoli (FI), liste civiche pro Europa

"La fallimentare esperienza amministrativa del grillismo, tanto a Roma quanto a Torino, dovrebbe indurre una riflessione approfondita e fuori dagli schemi nelle forze politiche responsabili. L'Italia è oggi il terreno di scontro più insidioso per il destino dell'Unione europea e non c'è livello istituzionale, dal Comune al governo nazionale, che possa sottrarsi a una scelta di campo che coinvolge il futuro del Paese e delle prossime generazioni". Lo afferma, in una nota, Osvaldo Napoli, consigliere comunale di Forza Italia a Torino. "Per queste ragioni io ritengo utile la nascita di coalizioni dal segno marcatamente europeista già dalle prossime elezioni amministrative - aggiunge l'esponente azzurro -. A cominciare da quelle città, come Torino e Roma, che più di altre hanno subito l'impatto devastante del grillismo e dell'ideologia della decrescita. Sbaglia il Pd a immaginarsi perno di coalizioni ancorate al vecchio schema sinistra vs destra. La battaglia è fra europeisti e anti-europeisti e la linea di confine fra questo due schieramenti può ridisegnare in modo più attuale gli schieramenti in campo".