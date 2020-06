Csi: Allasia a Rsu, non vogliamo depotenziare Consorzio

"Né da parte del Consiglio regionale né della Giunta, esiste alcuna volontà di alienare o depotenziare il Consorzio, anzi c'e' il proposito di valorizzarlo". Così il presidente del Consiglio regionale, Stefano Allasia, si è rivolto a una delegazione delle Rsu del Csi, ricevuta oggi a Palazzo Lascaris in una pausa del lavori dell'Aula, insieme ai capigruppo che erano presenti di persona (gli altri consiglieri sono invece ancora collegati in videoconferenza). "Sarà mia cura - ha detto Allasia - trasmettere al presidente della Giunta le istanze poste oggi dalla delegazione, siamo tutti coscienti che sono coinvolti mille lavoratori". "Se perdiamo la qualifica di ente di diritto pubblico - hanno spiegato le Rsu - temiamo di non poter più operare in modo efficace nei confronti della Regione e degli altri cento enti consorziati". "L'emendamento - ha spiegato il capogruppo Fdi, Paolo Bongioanni - non punta alla privatizzazione ma solo a riportare il Consorzio in una situazione di coerenza giuridica tra forma e sostanza". Il capogruppo della Lega, Alberto Preioni, ha assicurato che si tratta di "una modifica tecnica che non mette a rischio i posti di lavoro, né l'operatività del Consorzio informatico". Per il Pd è intervenuto Daniele Valle, che ha sottolineato come "le preoccupazioni espresse dalle Rsu siano anche le nostre" e come "già nel 2018 un simile tentativo di riforma fosse stato bloccato".