Azzardo: Libera e Abele, legge regionale non va cambiata

Libera Piemonte e il Gruppo Abele si scagliano contro la modifica della legge regionale sul gioco d'azzardo. "Abbiamo sempre espresso la nostra contrarietà alla modifica dell'impianto normativo e oggi apprendiamo che la Giunta del Piemonte ha deciso di eliminare la retroattività della legge - si legge nella nota congiunta - Se passasse il disegno della Giunta Cirio, in Piemonte riaprirebbero molti luoghi dediti al gioco, anche in zone considerate sensibili, aumentando nuovamente l'offerta". La legge 9/2016 impone agli esercizi pubblici e commerciali di disinstallare gli apparecchi per il gioco d'azzardo se situati vicino ad alcune zone considerate sensibili, come le scuole. "Questa proposta di modifica viene presentata in un maxi provvedimento, nonostante il Consiglio Regionale del Piemonte avesse promesso un confronto con tutte le realtà che da anni si occupano di gioco d'azzardo patologico e di sovra indebitamento da gioco - prosegue la nota - Ribadiamo la nostra contrarietà alla modifica dell'effetto retroattivo della legge, perché di fatto avrà come conseguenza diretta la riaccensione di moltissimi apparecchi". Libera sottolinea poi il rischio del gioco d'azzardo durante la crisi economica in corso: "In momento di crisi come questo, il rischio che i piemontesi cerchino nel gioco una falsa speranza per risolvere problematiche economiche è altissimo".