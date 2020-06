Pernigotti: Fornaro (LeU), vinta battaglia parsa impossibile

"Le lavoratrici e i lavoratori della Pernigotti e i loro sindacati hanno vinto una battaglia che sembrava impossibile, con una tenacia e una coerenza encomiabili. Stando a quanto si apprende, il nuovo piano industriale, infatti, non prevede più il trasferimento della produzione dallo stabilimento di Novi Ligure". Così in una nota l'alessandrino Federico Fornaro, capogruppo Liberi e Uguali alla Camera. "Questa lunga vertenza dimostra anche quanto sia importante e spesso decisivo mantenere l'unità di tutta la comunità e della politica, evitando strumentalizzazioni e fughe in avanti propagandistiche - aggiunge -. Uniti si può vincere una battaglia che all'inizio pareva persa in partenza: questa è la lezione della Pernigotti".