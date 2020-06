Thyssen, familiari vittime davanti al Tribunale: "Una vergogna"

"E una vergogna, è il 12 esimo anno che lottiamo, siamo qui perché questa non è giustizia". Così Laura Rodinò sorella di Rosario, davanti al Palagiustizia per manifestare contro la decisione della magistratura tedesca di concedere la semilibertà ai due manager della Thyssen condannati in via definitiva in Italia per il rogo costato la vita a sette operai. "Quando c'è stato il processo ci sono costituiti tutti parte civile ora qui davanti non c'è nessuno - aggiunge Rosina Demasi mamma di Giuseppe - ci sentiamo presi in giro da tutti. Ieri sera ha chiamato il ministro Bonafede per dirci che è con noi, che ha fatto tutto ciò che poteva, ma bisognava agire prima, ora di parole non ne vogliamo più". "La notizia di ieri è una pugnalata - sottolineano ancora i familiari - la Germania non può dettare le regole su una sentenza passata in giudicato in Italia".