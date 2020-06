Boom e-commerce Piemonte, +240% clienti fatturato triplicato

L'emergenza sanitaria e il lockdown hanno portato a un cambiamento delle abitudini di consumo e una crescita esponenziale dell'e-commerce. PayPlug, fintech francese con soluzioni di pagamento digitale, stima una crescita in Piemonte del 240% dei clienti e fatturato triplicato. Sono diversi i casi di aziende che hanno puntato sul commercio on line per dare continuità al proprio business: da Shopiemonte, e-commerce di prodotti enogastronomici del Piemonte, che ha registrato un incremento delle vendite superiore al 230% rispetto al 2019, al Consorzio Vacche Rosse, shop online che vende formaggi dell'antica Razza Reggiana, che ha visto i suoi clienti online aumentare del 400% durante il lockdown, a Pepino 1884, azienda storica torinese che produce gelati di alta qualita', che grazie all'e-commerce ha aumentato la distribuzione capillare dei prodotti e pensa a nuovi servizi per i clienti. Il Consorzio Vacche Rosse stima che il fatturato derivante dal sito e-commerce possa triplicare entro la fine dell'anno, per un valore di quasi 900mila.