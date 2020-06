Fase 3: Valle (Pd), riaprire attività associazioni musicali

Il consigliere regionale Daniele Valle (Pd), vicepresidente della Commissione Cultura del Consiglio regionale, sollecita la ripresa delle attività delle associazioni musicali, tema sul quale ha interpellato oggi l'assessora alla Cultura della Giunta Cirio, Vittoria Poggio. "Ho interrogato l'assessora - spiega Valle - per sapere quando la Regione intenda consentire la ripresa delle attività musicali, coristiche e bandistiche, approvando i relativi protocolli di sicurezza. In Piemonte l'associazionismo musicale è molto diffuso e conta un numero rilevante di associati che, a causa della pandemia del Covid-19, hanno dovuto sospendere l’attività e riorganizzarsi attraverso modalità a distanza. È fondamentale programmarne tempestivamente la ripartenza, prevedendo le misure di sicurezza e mettendo le associazioni nelle condizioni di poterle seguire. Solo dando subito regole chiare si potrà consentire al settore di ripartire a settembre". "L'assessora - aggiunge - ha detto che le linee guida prevedranno il distanziamento di un metro e mezzo, l'igiene degli strumenti, norme per salire e scendere dal palco e un controllo delle distanze con il pubblico. Vigilerò affinché i protocolli vengano applicati al più presto e le associazioni possano prepararsi ad affrontare la prossima stagione".